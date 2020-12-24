Китайские власти заподозрили Alibaba в нарушении антимонопольного законодательства

«В соответствии с поступившей жалобой начато расследование в отношении компании Alibaba по подозрению в монополии», — отмечается в сообщении.

Согласно данным местной фондовой биржи, после начала антимонопольного расследования акции компании упали на 8%. Стоимость ценных бумаг составила 228 гонконгских долларов за акцию.