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    24 декабря 2020, 08:12

    Китайские власти заподозрили Alibaba в нарушении антимонопольного законодательства

    Артур Блянихов

    В отношении крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba началось антимонопольное расследование. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на иностранные СМИ.

    «В соответствии с поступившей жалобой начато расследование в отношении компании Alibaba по подозрению в монополии», — отмечается в сообщении.

    Согласно данным местной фондовой биржи, после начала антимонопольного расследования акции компании упали на 8%. Стоимость ценных бумаг составила 228 гонконгских долларов за акцию.