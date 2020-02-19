Китайские власти назвали процент излечившихся от коронавируса

В Китае выздоровел каждый пятый заразившийся коронавирусом. Смертельных случаев 2,7%. Врачи наблюдают за больными пациентами. В критическом состоянии находятся 3,2% зараженных.

С болезнью, вызванной COVID-2019, справились 19% китайцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные региональных комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Медики отмечают, что в тяжелом состоянии около 15% инфицированных. Критически тяжелыми больными признали 3,2% пациентов. Несмотря на это, специалисты заявили о положительных изменениях в тенденции распространения вируса.

В Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая заметили, что теперь врачам предстоит «закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией». Тяжелобольным необходимо «обеспечить эффективное лечение».

За сутки в КНР от коронавируса излечились 1824 пациента, заразились COVID-2019 1749 человек. Впервые инфицированных меньше, чем тех, кому удалось побороть заболевание. На всей территории Китая за пределами провинции Хубэй врачи 15-й день наблюдают положительную динамику.

Вспышка коронавируса в китайском Ухане произошла в декабре 2019 года. От пневмонии, которую вызывает вирус, умерли уже 2004 пациента. Заразились COVID-2019 более 74 тысяч человек.