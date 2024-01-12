Мир 12 января 2024, 00:15 Китайские ученые уничтожили танк кинетическим снарядом Bulgarian Military: танк в КНР уничтожили кинетическим снарядом Unsplash

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Ученые в Китае уничтожили танк кинетическим снарядом. При этом боевая машина не получила видимых повреждений, сообщил журнал Bulgarian Military.

В КНР провели испытания разных видов вооружений и проверяли, как они влияют на танк. Кинетический снаряд вывел боевую машину из строя с первого раза.

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«Исследования по изучению эффективности кинетического оружия против танков, проведенные китайскими учеными, показали ошеломляющие результаты», — написали авторы материала.

Снаряд представляет собой сферу весом 20 килограмм, которая движется со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука. Такое оружие несет огромную опасность для высокотехнологичных танков. Кинетическая энергия снаряда достигает 25 мегаджоулей, что может нанести катастрофический ущерб внутренним системам танка.

Китайский эксперт Шао Юнлин ранее похвалил российский танк Т-80. Он назвал его «реактивной» или «летающей» машиной. Такое прозвище техника получила благодаря своей маневренности. Танк способен быстро стартовать и развивать скорость более 50 километров в час в условиях бездорожья, отметил Юнлин.