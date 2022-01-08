Китайские ученые раскрыли версию происхождения «омикрона»

Китайские ученые заявили, что штамм коронавируса «омикрон» мог произойти не от человека. По их словам, носителями нового варианта вируса могли быть мыши.

Результаты исследования специалистов Китайской академии наук опубликовали в научном журнале Journal of Genetics and Genomics. По информации ученых, изначально грызуны подхватили коронавирус от людей.

В течение года вирус в организме животных начал мутировать. В итоге появился штамм «омикрон». Только после этого новым вариантом вируса заразился человек.

Ранее лава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что российские врачи выявили первые «незавозные» случаи заражения «омикроном». Инфицированные люди не покидали пределов страны, уточнило ИА НСН. При этом министр подчеркнул, что ученые института имени Гамалеи подтвердили эффективность вакцины «Спутник V» от нового варианта вируса.

Как заявлял гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» и иммунолог Николай Крючков, россиян ждет повышение уровня смертности в стране из-за «омикрона». Цифры не будут рекордными, но меньше не станут.