Китайские ученые предложили уничтожить Starlink взрывом атомной бомбы | 360°

Мир 21 октября 2022, 16:56 Китайские ученые предложили уничтожить Starlink взрывом атомной бомбы Китайские ученые: спутниковую связь Starlink можно отключить взрывом атомной бомбы Unsplash

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Китайские военные ученые установили, что спутниковую связь Starlink, вероятно, можно отключить, взорвав атомную бомбу. Об этом написало издание South China Morning Post.

Предприниматель Илон Маск предполагал, что систему высокоскоростного интернета будут использовать мирные люди, однако весной этого года ею стали пользоваться украинские военные. Выяснилось, что такую радиосвязь почти невозможно подавить. Поэтому ученые и озаботились способами ее уничтожить.

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Китайские исследователи выяснили, что ионы, образовавшись при взрыве, выведут спутники из строя или нарушат связь хотя бы на некоторое время. Если устроить подрыв на высоте 80 километров, облако за несколько минут облако поднимется до 500 километров — высоты, на которой располагаются спутники, — и повредит многие из них.

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«Газета.ru» отметила, что при таком способе из строя будут выходить любые аппараты, в том числе китайские. Кстати, китайская космическая станция «Тяньгун» расположена на высоте менее 400 километров.