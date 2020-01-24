Китайские ученые показали, как выглядит новый коронавирус

Под увеличительное стекло попали два тела, похожие на клетки. Оболочка у них ярко выражена. Вирус получил название «Новый коронавирус уханьского штамма 01».

Источник фото: Twitter

Специалисты, уточнило издание Taipei Times, решили поделиться снимками в рамках мер по профилактике и контролю за распространением заболевания.

Источник фото: Twitter

Вспышка пневмонии неизвестного типа произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Ее возбудителем, по мнению врачей, стал ранее не известный тип коронавируса. Источником вируса послужили змеи, которыми торговали на рынке в Ухане.

Число зараженных, по последним данным, превышает 830 человек. Умерли уже 26 человек. Коронавирус вышел за пределы Китая: случаи заражения зафиксированы в США и соседних странах.

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