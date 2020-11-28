Китайские ученые обвинили страдающих от жары индусов в появлении коронавируса

Китайские ученые заявили, что на самом деле коронавирус появился летом 2019 года в Индии из-за сильной жары. Тогда якобы люди были вынуждены пить одну и ту же воду вместе с животными.

В своем исследовании китайские ученые использовали анализ мутаций коронавируса. По их словам, изменения должны помочь отследить исходную версию вируса. Для этого специалистам требовалось найти образец с наименьшим количеством мутаций.

Ученые утверждают, что Индия и Бангладеш зарегистрировали образцы с низким уровнем мутаций. Так как страны являются географическими соседями, то вполне вероятно, что первая передача произошла именно там. Дальнейшие исследования привели специалистов к выводу, что коронавирус появился в Индии летом 2019 года. В это время стояла сильная жара, которая привела к проблеме с нехваткой воды.

«Нехватка воды заставляла диких животных, таких как обезьяны, вступать в смертельную борьбу за воду между собой и, несомненно, увеличила вероятность взаимодействия человека и диких животных. Мы предположили, что передача SARS-CoV-2 от животного к человеку может быть связана с этой необычной волной тепла», — заявили ученые.

Они добавили, что вирус из Индии мог распространиться в другие страны. Кроме того, он мог далеко не сразу попасть в Китай, пройдя сначала, возможно, через Европу.