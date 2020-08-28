Китайские ученые допустили заражение коронавирусом в туалете

Китайские ученые из центра по контролю и профилактике заболеваний пришли к необычному выводу. По данным их исследований, коронавирусом можно заразиться в ванной комнате.

Данные исследования китайский ученых опубликовало издание Bloomberg. В сообщении сказано, что в одной пустующей квартире на раковине, кране и ручках душа были обнаружены следы вируса SARS-CoV-2. Такое открытие подвигло ученых на дальнейшее изучение ванной комнаты.

В результате в ванных комнатах еще двух квартир, расположенных на несколько этаже выше зараженной, тоже нашли частички вируса.

Инфекционисты объясняют это тем, что вирус может передвигаться с помощью канализационных газов через водосточные трубы.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавирусной инфекции поступила в гражданский оборот. Однако препарату осталось пройти третью фазу испытаний. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что любой москвич может принять участие в добровольном тестировании вакцины на третьем этапе — для этого нужно подать заявление.