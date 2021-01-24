Китайские спасатели вызволили из шахты 11 человек. Они были под завалами почти две недели

Первого шахтера подняли на поверхность в 11:13 по местному времени (06:13 по Москве). Мужчина находился в тяжелом состоянии и был истощен, его сразу же отвезли в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека. Лица шахтеров, которые провели под землей две недели, закрыли масками, чтобы свет не слепил им глаза.

В спасательной операции участвуют 633 человека и 407 единиц оборудования.

Взрыв на шахте прогремел 11 января, когда в ней работали 22 человека. Спасатели наладили контакт с шахтерами. Они передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши. Вскоре в ответ получили записку с сообщением, что в живых остаются 12 человек. Однако один из них позже умер из-за тяжелых ранений. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.