Китайские СМИ заявили, что США подставили Европу из-за ситуации с Украиной | 360°

28 октября 2022, 09:25
Китайские СМИ заявили, что США подставили Европу из-за ситуации с Украиной
Global Times: Европа столкнется с большими трудностями, если США сократят помощь Украине
Украинский кризис, который спровоцировали Соединенные Штаты, серьезно подорвал европейские страны. Возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс США еще серьезнее может ударить по ЕС, написала китайская газета Global Times.
«Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — сказано в материале.
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Издание сообщило, что многие эксперты предсказали поражение демократам на промежуточных выборах 8 ноября. Аналитики считают, что при победе республиканцев политика США в отношении Украины изменится. Например, финансирование киевского режима может сократиться.
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Газета напомнила, что в преддверии зимы многие страны Европы беспокоятся об отоплении.
«Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», — говорится в статье.
Сильная зависимость от США означает «катастрофу для Европы», а частые изменения и неопределенность в американской внешней политике привели к огромным рискам для Европы, подытожило издание.
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Украина
Китай
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