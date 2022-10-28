Китайские СМИ заявили, что США подставили Европу из-за ситуации с Украиной | 360°

Мир 28 октября 2022, 09:25 Китайские СМИ заявили, что США подставили Европу из-за ситуации с Украиной Global Times: Европа столкнется с большими трудностями, если США сократят помощь Украине РИА "Новости"

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Украинский кризис, который спровоцировали Соединенные Штаты, серьезно подорвал европейские страны. Возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс США еще серьезнее может ударить по ЕС, написала китайская газета Global Times.

«Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — сказано в материале.

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Издание сообщило, что многие эксперты предсказали поражение демократам на промежуточных выборах 8 ноября. Аналитики считают, что при победе республиканцев политика США в отношении Украины изменится. Например, финансирование киевского режима может сократиться.

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Газета напомнила, что в преддверии зимы многие страны Европы беспокоятся об отоплении.

«Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», — говорится в статье.

Сильная зависимость от США означает «катастрофу для Европы», а частые изменения и неопределенность в американской внешней политике привели к огромным рискам для Европы, подытожило издание.