Китайские СМИ: Украина начала создавать ракету против Черноморского флота

«Ракета „Молния“ предназначена для противостояния России. С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу агрессивному Черноморскому флоту», — говорится в тексте материала.

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Китайские журналисты отметили, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская «Молния» будут одинаковыми по своим возможностям.

Однако украинское оружие все же будет по некоторым параметрам превосходить российский аналог. «Молния» развивает более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска.

В конструкции украинской ракеты будет использоваться прямоточный двигатель. Инженеры оснастят «Молнию» системой из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, которые будут расположены по обеим сторонам корпуса.

Аэродинамическая компоновка новой украинской ракеты аналогична оснащению французской сверхзвуковой ракеты класса AMSP.

Китайские журналисты изучили макет «Молнии» на выставке оружия, которая прошла в Киеве с 8 по 11 октября.