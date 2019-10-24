Китайские СМИ рассказали, почему США не нападут на Россию

Ядерные ракеты РФ, отмечено в материале, все еще в полной боевой готовности. Это вынуждает Соединенные Штаты сдерживаться. Автор публикации подчеркнул, что, несмотря на распад СССР и значительное уменьшение оборонного бюджета, Вашингтон до сих пор опасается Москву. Обладание стратегическими ядерными силами — ее «секрет обеспечения мира».

СМИ напомнили, что в распоряжении России оказалось 70% ядерного оружия бывших стран Советского Союза. У страны есть как наземные, так и морские и воздушные средства, которые позволяют нанести стратегические удары.

Западные СМИ: Россия показала свои мускулы на учениях «Гром-2019» Подробнее

«Россия — единственная наряду с США страна в мире, обладающая подобными возможностями», — подчеркивается в материале. Наиболее сильной стороной российского вооружения при этом являются ракеты наземного базирования. В постоянной боевой готовности, со слов автора, они находятся со времен холодной войны.

После выхода Вашингтона из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из ДРСМД, Москва, отметило Sohu, испытала сильное стратегическое давление со стороны США. Однако потом Россия провела учения «Гром-2019». Они показали всему миру, что в ближайшее время РФ гарантирует свою безопасность стратегическими ядерными силами.