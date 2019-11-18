Китайские СМИ рассказали о слабых местах России

В Китае посчитали, что у России есть несколько слабых сторон. Страна вынуждена решать демографические проблемы и испытывает трудности в экономике. Ее географическое положение не слишком удачно, а действовать приходится в сложной международной обстановке.

Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором причислило Россию к сильнейшим мировым державам. Автор статьи указал на «ужасающую военную мощь» и «огромную территорию» государства, заметив, что игнорировать его не может никто.

Однако наряду с величием и могуществом у страны есть и слабые стороны. Первая из них — это численность населения. Причины проблемы, отмечено в статье, связаны со Второй мировой войной и последствиями распада СССР.

Кроме того, управлять многонациональным населением России нелегко, особенно с учетом экономических трудностей. Они — следствие мононаправленности экономики бывшего Советского Союза. Из-за ее ориентира на развитие тяжелой промышленности и ВПК другие отрасли терпели ущерб. Свою роль здесь играет и не самое удобное географическое положение.

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Отношение к России на сегодняшний день, пояснил автор публикации, тоже оставляет желать лучшего. Описать его можно одной фразой: «Если у тебя мирные помыслы, то еще сгодишься». Страна обязательно будет испытывать на себе давление со стороны Вашингтона, так как является главным противником США.