Китайские СМИ призвали Запад отступить из-за «невероятного» оружия России | 360°

Мир 07 ноября 2022, 04:01 Китайские СМИ призвали Запад отступить из-за «невероятного» оружия России Baijiahao: Запад должен уступить России, обладающей межконтинентальными ракетами «Ярс» РИА "Новости"

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Баллистическая ракета «Ярс» российского производства способна поразить любую цель, при этом ни одна система ПВО не остановит это оружие, заявил автор публикации в китайском издании Baijiahao.

«Главная особенность заключается в том, что ракета обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира», — подчеркнули китайские СМИ.

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Взрывная мощь ракеты составляет миллион тонн, добавило издание. Невероятно мощное оружие еще и развивает скорость в 14 Махов, поэтому ПВО не успевают ее засечь. Перед таким российским оружием Западу лучше отступить, говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан тайно вел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, а также помощником президента Владимира Путина Юрием Ушаковым. Источники The Wall Street Journal утверждают, что стороны не хотят допустить эскалации на Украине и держат канал связи открытым.