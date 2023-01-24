24 января 2023, 09:41
Китайские СМИ предрекли Украине исчезновение с карты мира
Sina: Украина должна признать неизбежность поражения из-за зависимости от Запада
Украине стоит признать неизбежность своего поражения перед Россией из-за зависимости от США и Европы, отмечается в материале китайского портала Sina. Автор считает также, что Украина в итоге может «вовсе исчезнуть с карты мира».
В то же время Россия обладает возможностями наращивать мощности ОПК и способна выдержать долгосрочный конфликт с Украиной. Если Соединенные Штаты и европейские страны ждут, что российские военнослужащие столкнутся с нехваткой оружия и боеприпасов, то их ждет глубокое разочарование, добавили в статье.
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«Это попросту невозможно. США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают провал», — уверен автор.
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По его мнению, «западные переливания крови» не помогут Украине — она находится на грани проигрыша.
Сейчас Украина ждет от Запада поставки танков. Германия, несмотря на давление, пока не решается отправить свои танки Leopard, предпочитая, чтобы первопроходцем в этом плане стали США.
США
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Украина
Китай
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