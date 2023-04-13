Мир 13 апреля 2023, 07:12 Китайские СМИ предрекли США неминуемый крах Global Times сообщило о неминуемом крахе гегемонии США РИА «Новости»

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Все попытки США сохранить свою мировую гегемонию потерпят неминуемый крах. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.

Авторы статьи заметили, что все больше государств заявляют о необходимости установления нового мирового порядка. Также в мире наблюдается процесс начала дедоларизации, а страны пытаются укреплять многостороннее региональное сотрудничество.

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«Значение БРИКС растет на фоне снижения влияния „Большой семерки“. США не смогут обратить эти тенденции вспять, даже путем навязывания принуждения другим, усилением давления и созданием врагов», — сказано в статье.

По мнению китайских колумнистов, США ведут агрессивную экономическую конфронтацию, стараясь взять партнеров в «ежовые рукавицы».

Ранее крах США спрогнозировали турецкие СМИ. По их мнению, Штаты вообразили себя «Американской империей», но страну ждет судьба Древнего Рима.