Конец американской гегемонии предрекли в Китае | 360°

Мир 10 октября 2022, 05:25 Поделиться Telegram

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Viber Конец американской гегемонии предрекли в Китае Global Times: энергетический кризис в Европе предвещает падение американской гегемонии РИА «Новости»

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Серьезный энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещает ослабление, а затем падение американской глобальной гегемонии, написало китайское издание Global Times.

Администрация США во главе с Джо Байденом хотела использовать ситуацию на Украине для расширения своего влияния. Однако это привело к другому результату.

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«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру», — отметили СМИ.

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В Китае считают, что Вашингтон извлекает выгоду из проблем Евросоюза. Санкции в отношении России вынуждают страны ЕС импортировать большие объемы СПГ из США, при этом американские компании получают сверхприбыли.

Фактически США попытались вытеснить Россию с европейского энергорынка, не предложив адекватной альтернативы. И в Европе наконец-то стали это понимать.

Ранее газета The Washington Post заявила, что Саудовская Аравия поддержала Россию в ситуации на Украине. Снижение добычи нефти из-за нестабильности на рынке помогает сохранить высокие цены на энергоресурсы.

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