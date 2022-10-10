Конец американской гегемонии предрекли в Китае | 360°

Все новости

Технологии

10 октября 2022, 06:41

Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту

Мир

10 октября 2022, 06:21

«Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС

Реклама

Мир

10 октября 2022, 05:42

Экс-посол Украины агрессивно отреагировал на вопрос о нежелании сына служить в ВСУ

Мир

10 октября 2022, 05:25

Конец американской гегемонии предрекли в Китае

Здоровье

10 октября 2022, 05:07

Российские медики научились определять хроническую болезнь почек на ранней стадии

Технологии

10 октября 2022, 04:56

Российскую атомную подлодку будущего уменьшат в размерах

Здоровье

10 октября 2022, 04:38

Врач назвал народные методы лечения, которые могут навредить

Мир

10 октября 2022, 04:24

Кремль не получал предложение Турции о переговорах с Западом — Песков

Мир

10 октября 2022, 04:21

Глава МИД Венгрии объяснил, почему встречался с Лавровым

Мир

10 октября 2022, 05:25

Конец американской гегемонии предрекли в Китае

Global Times: энергетический кризис в Европе предвещает падение американской гегемонии

Читать 360tv в

Серьезный энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещает ослабление, а затем падение американской глобальной гегемонии, написало китайское издание Global Times.

Администрация США во главе с Джо Байденом хотела использовать ситуацию на Украине для расширения своего влияния. Однако это привело к другому результату.

Реклама

«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру», — отметили СМИ.

Реклама

В Китае считают, что Вашингтон извлекает выгоду из проблем Евросоюза. Санкции в отношении России вынуждают страны ЕС импортировать большие объемы СПГ из США, при этом американские компании получают сверхприбыли.

Фактически США попытались вытеснить Россию с европейского энергорынка, не предложив адекватной альтернативы. И в Европе наконец-то стали это понимать.

Ранее газета The Washington Post заявила, что Саудовская Аравия поддержала Россию в ситуации на Украине. Снижение добычи нефти из-за нестабильности на рынке помогает сохранить высокие цены на энергоресурсы.

США

Китай

2

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама