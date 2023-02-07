Мир 07 февраля 2023, 11:37 Китайские СМИ предположили, что США попробуют повторить украинский сценарий в Японии GT: США захотели сделать из Японии азиатскую Украину для борьбы против России и Китая Unsplash

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НАТО работает над планом провоцирования еще одного кризиса в Индо-Тихоокеанском регионе. Возможно, Североатлантический альянс захочет сделать из Японии вторую Украину. Об этом написала китайская газета Global Times.

Обозреватель Сун Чжунпин предположил, что такой сценарий окажется жизнеспособным, если хотя бы одна из азиатских стран «захочет стать марионеткой для поддержания гегемонии США и сдерживания Китая». Япония — самый вероятный кандидат на данную роль, потому что страна всегда отстаивала свою силовую политику, отметил журналист.

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«Япония считает себя западной страной и имеет исторический конфликт с Китаем. Все это может быть использовано Вашингтоном, и Япония станет „азиатской Украиной“», — заявил он.

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Автор материала допустил, что Североатлантический альянс использует украинский конфликт для привлечения как можно большего количества государств Индо-Тихоокеанского региона к расширенному блоку «НАТО плюс».

Чжунпин при этом сравнил политику НАТО со стратегией «Осьминог». По его мнению, сам блок не станет участвовать в региональных делах, а «его щупальца будут».