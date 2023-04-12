Мир 12 апреля 2023, 08:25 Китайские СМИ потребовали преподать Западу урок из-за Украины Автор «Хуаньцю шибао» призвал западные страны усвоить урок взаимного уважения РИА «Новости»

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Западным государствам необходимо усвоить урок взаимного уважения и перестать учить другие страны. Об этом говорится в материале на сайте китайского издания «Хуаньцю шибао».

«Запад должен понимать, что у остальных есть такие же права. Стоит преподать ему урок взаимного уважения», — написал журналист Чжао Цзяньдун.

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По его словам, Запад своими агрессивными действиями сильно раздражает остальных субъектов международных отношений.

«США и Европа в ситуации с Украиной вновь вспомнили о своей старой привычке делать все так, будто их мнение единственно верное, а все остальные обязаны его принять», — добавил колумнист.

В то же время, отметил Цзяньдун, потери Европы из-за украинского конфликта постепенно заставляют ее дистанцироваться от США и изменить свои привычные взгляды на мир. В качестве примера он привел позицию президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего ЕС не вмешиваться в отношения Китай и Тайваня.

Ранее Макрон прибыл с официальным визитом в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. После этого китайский лидер предложил коллеге внести план мирного урегулирования украинского кризиса.