Китайские СМИ оценили вероятную силу современного СССР

По мнению автора статьи, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники, Советский Союз на момент распада являлся второй сильнейшей страной в мире.

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Анализируя состояние СССР в этот период, автор материала отмечает, что военная продукция составляла значительную долю в промышленном производстве, и благодаря военной мощи Советский Союз мог бы оказывать давление на Вашингтон в случае необходимости.

По мнению автора статьи, современная Россия по многим показателям уступает СССР. Но несмотря на это, страна по-прежнему остается второй в мире военной державой, а также обозначила сферы своего влияния в мире и успешно удерживает позиции на внешнеполитической арене.

Газета отмечает, что, если бы СССР все еще существовал, то велика вероятность, что Соединенные Штаты «были бы более сдержанны в провокациях».