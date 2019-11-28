Китайские СМИ определили «цель» России в случае войны с НАТО

Автор материала отметил, что в последнее время Латвия, Литва и Эстония активно сближаются с Западом и пытаются войти в НАТО. Таким образом они планируют получить военную поддержку Соединенных Штатов. Однако их отношения с Россией становятся хуже.

По мнению журналиста, НАТО постепенно увеличивает военное присутствие в Балтийском море, чтобы поддержать союзников. Так, недавние учения США и сил коалиции «Железный Волк — 2019» являются предупреждением для российской армии. Он также подчеркнул, что требование спикера парламента Эстонии вернуть «аннексированные» территории — это часть наступления НАТО на Россию.

Китайское издание обратило внимание на сильную позицию Москвы. Власти России предупреждают Таллин о бесполезности его провокации.

Интернет-пользователи из России посчитали, что Россия не станет завоевывать страны Балтики.

«На кой-они нужны? Опять дармоедов кормить», — заметил один из комментаторов.