Китайские СМИ: в России живет воинственный народ
В материале, опубликованном изданием Sohu, напомнили, что во времена Российской империи и СССР территория страны равнялась 25 миллионам квадратных километров.
Климат в России хоть и разнообразный, но в некоторых регионах отличается суровостью: в Сибири минимальные температуры могут доходить до -70 градусов.
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Русская зима, считают китайцы, схожа с «острым кинжалом» — это оружие неоднократно помогало государству одержать верх в войнах.
Издание привело в пример Северную войну 1700–1721 годов, когда русские воевали со шведами, противостояние с Францией в Отечественной войне 1812 года и Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.
Россияне способны пережить такую экстремальную погоду. Их по праву можно назвать «воинственным народом», заключил автор статьи. Причем в полном смысле этого слова.