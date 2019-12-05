Китайские СМИ: в России живет воинственный народ

В Китае многие называют жителей России воинственными. Считается, что страна захватила больше всего земель за всю свою историю, чем другие государства. А ее население умеет выживать в экстремальных условиях.

В материале, опубликованном изданием Sohu, напомнили, что во времена Российской империи и СССР территория страны равнялась 25 миллионам квадратных километров.

Климат в России хоть и разнообразный, но в некоторых регионах отличается суровостью: в Сибири минимальные температуры могут доходить до -70 градусов.

Россию и СССР обвинили в «оглуплении» украинцев Подробнее

Русская зима, считают китайцы, схожа с «острым кинжалом» — это оружие неоднократно помогало государству одержать верх в войнах.

Издание привело в пример Северную войну 1700–1721 годов, когда русские воевали со шведами, противостояние с Францией в Отечественной войне 1812 года и Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.

Россияне способны пережить такую экстремальную погоду. Их по праву можно назвать «воинственным народом», заключил автор статьи. Причем в полном смысле этого слова.