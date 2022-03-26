Китайские СМИ назвали семь «грехов» США в ситуации на Украине

США в ситуации на Украине совершили семь «грехов», но при этом пытаются позиционировать себя исключительно в качестве «сил добра». Об этом заявили авторы китайской газеты Global Times. По их мнению, Вашингтон остается приверженцем менталитета холодной войны, что усугубляет глобальный раскол.

«Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», — написано в публикации.

По утверждению авторов, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков, что подрывает мир на Земле. СМИ упрекает США в том числе в попытке «привязать» к себе Европу.

Аворы материала подчеркивают, что США манипулируют информацией и запускают фальшивки о ситуации на Украине. Также в трудные для мировой экономики времена они поддерживают гегегмонию доллара и создают военно-биологические лаборатории в странах бывшего СССР.

«Изображая себя „защитниками“ прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. <…> В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии „универсальные ценности“ принесли беспорядок и трудности. <…> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе», — убеждены авторы GT.

Они также полагают, что Белый дом использует военные конфликты, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Ранее китайская газета Global Times заявила, что США в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за спецоперации на Украине прибегли к «мафиозному» подходу. По мнению автора материала, Вашингтон не помогает разрешить ситуацию, а только «подливает масла в огонь».

Также один из авторов Global Times заявил, что США стремятся использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Китаем и РФ. Он раскритиковал попытки Вашингтона заставить Пекин оказать давление на Москву в сложившейся ситуации.