Китайские СМИ назвали Японию настоящей «теневой» ядерной державой
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Ссылаясь на источники издание утверждает, что Япония накопила огромное количество ядерного топлива под предлогом развития гражданских атомных электростанций. С его помощью страна может изготовить порядка шести тысяч ядерных бомб.
По словам автора статьи, многие годы Японию пытались сдерживать США. Несмотря на это, страна воспользовалась поддержкой Вашингтона и стала сильной экономической державой. Теперь Япония намерена принять на себя более активную и значимую роль на международной арене.
Кроме того, Япония уже входит в десятку стран с наибольшей боеспособностью, а уровень развития ее технологий нельзя не принимать в расчет. Стране запрещено производить ядерное оружие, но Япония все равно находится среди лидеров по применению ядерных технологий.
Издание утверждает, что Япония сможет быстро произвести ядерное оружие, в случае такой необходимости. Шести тысяч бомб хватит, чтобы стереть с лица Земли крупное государство.