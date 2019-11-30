Китайские СМИ назвали Японию настоящей «теневой» ядерной державой

Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки Подробнее

Ссылаясь на источники издание утверждает, что Япония накопила огромное количество ядерного топлива под предлогом развития гражданских атомных электростанций. С его помощью страна может изготовить порядка шести тысяч ядерных бомб.

По словам автора статьи, многие годы Японию пытались сдерживать США. Несмотря на это, страна воспользовалась поддержкой Вашингтона и стала сильной экономической державой. Теперь Япония намерена принять на себя более активную и значимую роль на международной арене.

Кроме того, Япония уже входит в десятку стран с наибольшей боеспособностью, а уровень развития ее технологий нельзя не принимать в расчет. Стране запрещено производить ядерное оружие, но Япония все равно находится среди лидеров по применению ядерных технологий.

Издание утверждает, что Япония сможет быстро произвести ядерное оружие, в случае такой необходимости. Шести тысяч бомб хватит, чтобы стереть с лица Земли крупное государство.