Главной целью США является попытка разделить и ослабить Россию. Такое мнение в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао» высказал репортер Чжао Цзяочэн.

По мнению автора, несмотря на то, что холодная война закончилась более 30 лет назад, ее «призраки» все еще живы. В частности, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой сам же не в силах выпутаться. Текущее обострение ситуации на Украине, по сути своей — новая ловушка, которую США расставили в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, сохраняя собственную абсолютную гегемонию в мире.

НАТО, возглавляемая США, в последние десятилетия стремится устранить РФ в политическом, экономическом, культурном, и идеологическом аспектах, отмечает журналист. По его мнению, однажды разыграв такой сценарий для СССР, Штаты пытаются повторить его для России.

Для устранения угрозы со стороны Москвы, Вашингтон устроил две «цветные революции» на Украине, а также с ноября 2021 года спекулировал сообщениями о «неминуемом вторжении» на Украину, еще активнее провоцируя РФ.

В результате чувство кризиса, созданное Штатами, усилило зависимость Европы от Вашингтона и НАТО. Попытки разделить страны Запада с Россией и Китаем на два лагеря являются типичным проявлением менталитета холодной войны, подчеркнул Цзяочэн.

Ранее глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о том, что после того, как Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку, эпоха, наступившая после холодной войны, подошла к концу.