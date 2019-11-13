Китайские СМИ: НАТО должен воздержаться от выпадов в адрес КНР

«Некоторые в Соединенных Штатах занимаются поиском главных объектов обеспокоенности НАТО и в качестве нового врага организации обозначили Китай», — отмечается в публикации.

Авторы материала напомнили, что раньше «заклятыми врагами» НАТО были боевики и Россия. Теперь Альянс нашел новую мишень в лице Пекина. По мнению аналитиков, попытки возродить военное противостояние времен холодной войны обречены на провал. Они добавили, что если другие государства последуют примеру американских партнеров и свернут на путь «всеобъемлющей конфронтации» с Китаем, то им придется заплатить за это большую цену.