Соединенные Штаты Америки стараются убедить мир в невиновности в ситуации на Украине. Однако международное сообщество не верит американским властям. Об этом заявил обозреватель издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.

Он напомнил о постоянном расширении НАТО на восток. Такие действия вызвали опасения у России. По его словам, США не могут избежать заявлений, что это они являются главным инициатором конфликта на территории Украины.

«Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костер, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», — написал обозреватель издания.

Линьлинь добавил, что Штаты заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, ведь под таким предлогом они могут усилить контроль над Европой.

Накануне в Генштабе РФ заявили, что США собираются выделить Украине еще 4,5 миллиарда долларов в качестве военной поддержки для противостояния России.