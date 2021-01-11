Китайские СМИ: география действий кораблей США не распространяется на Охотское море

«География действий американских кораблей не распространяется на Охотское море, что обусловлено природными особенностями данного водоема и его стратегической важностью для России», — отмечается в материале.

Охотское море также богато разнообразными ресурсами — рыбой, полезными минералами и нефтью. Осенью и зимой воду сковывает лед, и это затрудняет проход для американских судов. Поскольку Штаты не сильны в построении ледоколов, им приходится арендовать их у своих партнеров по Североатлантическому Альянсу.

«Если корабли Соединенных Штатов войдут в российские воды без разрешения, это будет равносильно вторжению в Россию», — обозначили китайские журналисты.