Китайские профессоры: исключение РФ из СПЧ при ООН угрожает всему миру и не поможет Украине

Запад активно обсуждает вероятность исключения России из Совета по правам человека (СПЧ) при ООН. Это опасно и никак не повлияет на ход спецоперации РФ на Украине, заявил профессор Юго-Западного университета политических наук и права в Чунцине Чжу Ин в интервью газете Global Times. Его слова процитировал ТАСС.

«Это голосование — опасный прецедент, поскольку означает, что недостаточно подробно изученная резолюция может быть представлена в ООН, государства — члены которой к тому же стали жертвами политической идеологии, их принудили занять ту или иную сторону», — сказал профессор.

Запад хочет вернуть однополярный мир, сказал Чжу Ин. По его мнению, действия Европы и США «возрождают мышление времен холодной войны, собственными методами исключая возможность существования различных мнений».

США не поддерживает Украину, а всего лишь решает свои задачи и проблемы. Все заявления американских политиков о сочувствии полны фальши, сказал Чжу Ин. Им выгоден затяжной конфликт между Украиной и Россией, поэтому они и поставляют ВСУ так много оружия.

«Это (затягивание конфликта) подлинная цель, к которой стремятся США, их никогда не беспокоят жизни невинных людей», — заявил Чжу Ин.

С его мнением согласен другой китайский профессор, Ян Цзинь. Он работает в Институте России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук. Ян Цзинь подчеркнул, что исключение России из СПЧ при ООН «может навредить репутации организации и не повлияет на военную операцию на Украине». Запад должен искать другие пути решения, сказал он. Однако, по его мнению, «остается мало возможностей для положительных решений в ходе российско-украинских переговоров».