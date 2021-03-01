Китайские пользователи восхитились новой российской крылатой ракетой

Россия продолжает испытания противокорабельной ракеты нового поколения Х-32. Китайские пользователи WeChat считают, что американцам перехватить такую ракету будет сложно.

Использование таких боеприпасов, по мнению китайцев, позволит России уничтожить любой корабль авианосной группы не больше, чем за 30 минут. Она способна развивать в 4,4 раза превышающей скорость звука. Именно поэтому ей гораздо легче избежать уничтожения американскими комплексами ПВО и ПРО. Статью напечатал портал «ИноСМИ».

«Оснащение данными ракетами бомбардировщика „Встречный огонь“ увеличивает боевой радиус действия до одной тысячи километров, что в полной мере позволяет осуществить атаку за пределами обороняемой зоны. Исходя из этого, с целью максимального повышения ударной мощи российская армия также выполнила модернизацию стратегического бомбардировщика „Встречный огонь“», — отметили китайские пользователи интернета.

Современные американские ПВО и ПРО не могут перехватить ракету, поэтому Соединенные Штаты предпринимают целый ряд действий, чтобы усовершенствовать свои системы.