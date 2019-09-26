Китайские полицейские нашли в доме бывшего чиновника более 13 тонн золота

По данным информагентства, кроме огромной кучи золотых слитков правоохранители обнаружили в потайном подвале жадного чиновника большую сумму наличности. Также выяснилось, что экс-мэр скрывал роскошную недвижимость общей площадью в несколько тысяч «квадратов». «Газета.ru» заметила, что мужчину могут казнить, поскольку в Поднебесной до сих пор действует высшая мера наказания.