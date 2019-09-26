Китайские полицейские нашли в доме бывшего чиновника более 13 тонн золота
Во время обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полицейские нашли более 13 тонн золота. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, кроме огромной кучи золотых слитков правоохранители обнаружили в потайном подвале жадного чиновника большую сумму наличности. Также выяснилось, что экс-мэр скрывал роскошную недвижимость общей площадью в несколько тысяч «квадратов». «Газета.ru» заметила, что мужчину могут казнить, поскольку в Поднебесной до сих пор действует высшая мера наказания.