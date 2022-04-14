Китайские нефтяники CNOOC закроют бизнес на Западе из-за санкций

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) планирует продать активы в США, Канаде и Великобритании, опасаясь западных санкций, сообщило агентство Reuters.

Компания пришла на рынки этих стран девять лет назад, в 2013 году, купив производство в Канаде. Сейчас это нефтяной гигант — на счету CNOOC доли месторождений в Северном море, Мексиканском заливе, разработка битуминозных песков в Канаде. В целом компания имеет активы в более чем 20 странах и регионах, ее основные месторождения находятся в Бохайском заливе Желтого моря.

Активы решено было продать из опасений, что они могут стать предметов западных санкций. В США предупредили, что Китай может столкнуться с последствиями за поддержку России.

Китайские нефтяники планируют переключить свое внимание на проекты в Латинской Америке и Африке.