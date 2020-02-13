Китайские медики рассказали о новом методе диагностики коронавируса

В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 242 пациента, еще 14 840 человек заразились COVID-19. Эти данные значительно выше, чем полученные в предыдущие дни. Все дело — в новом способе диагностики.

За минувший вторник, по данным медиков, в результате заражения новым типом коронавируса скончались 94 человека. Новых зараженных было более 1,6 тысячи человек. Резкий скачок числа заболевших и умерших в комитете здравоохранения провинции объяснили как раз прорывом врачей, сообщил «Интерфакс».

В диагностической классификации случаев заболевания появился «клинический диагноз». Китайские специалисты отмечают, что благодаря этому пациенты «получат лечение на ранней стадии». Эффективность принимаемых мер тоже только вырастет.

В Хубэе провели диагностические обследования и пересмотрели результаты других случаев, в которых предполагалось заражение COVID-19. У новых пациентов вирус вычисляли уже в соответствии «с новой диагностической классификацией».