Китайские медики рассказали о новом методе диагностики коронавируса
За минувший вторник, по данным медиков, в результате заражения новым типом коронавируса скончались 94 человека. Новых зараженных было более 1,6 тысячи человек. Резкий скачок числа заболевших и умерших в комитете здравоохранения провинции объяснили как раз прорывом врачей, сообщил «Интерфакс».
В диагностической классификации случаев заболевания появился «клинический диагноз». Китайские специалисты отмечают, что благодаря этому пациенты «получат лечение на ранней стадии». Эффективность принимаемых мер тоже только вырастет.
В Хубэе провели диагностические обследования и пересмотрели результаты других случаев, в которых предполагалось заражение COVID-19. У новых пациентов вирус вычисляли уже в соответствии «с новой диагностической классификацией».