Китайские медики рассказали о лечении COVID-19 средством от малярии

В исследовании принимали участие 62 пациента. Их разделили на две группы: одна получала стандартную терапию, вторая в дополнение к обычным препаратам еще и большие дозы гидроксихлорохина.

У пациентов второй группы на два дня раньше спадала температура и снижался кашель по сравнению с участниками из первой группы. Однако прием лекарства от малярии не очень хорошо сказался на состоянии двух пациентов: у одного появилась сыпь, а у второго начались мигрени.

Других побочных эффектов, которые бы серьезно ухудшили ситуацию зараженных коронавирусом пациентов, специалисты не нашли. По мнению врачей, гидроксихлорохин может помочь в облегчении состояния пациентов с новой инфекцией. Однако требуются масштабные клинические испытания для определения оптимальной дозировки.

За неимением пока других лекарств для лечения COVID-19 использование лекарства от малярии может в перспективе стать основным препаратом для борьбы с коронавирусом.

Ранее российские врачи-вирусологи заявили, что лишний вес может стать фактором риска при заражении коронавирусом. Точная связь между ожирением и заражением новым возбудителем не доказана. Однако полные люди тяжелее переносят течение болезни.

На сегодняшний день количество зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 800 тысячам. Более 38 тысяч пациентов с диагностированным возбудителем скончались. Смогли победить болезнь и выздороветь почти 170 тысяч человек.