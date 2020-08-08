Китайские медики предупредили о новом опасном вирусе
Медики из КНР предупредили население о вирусе SFTS, который сейчас ходит в некоторых районах страны. Он передается через укусы клещей и может убить человека. Об этом сообщила газета Global Times.
«Более 37 человек в провинции Цзянсу на востоке Китая заразились вирусом SFTS в первой половине 2020 года. Позже в провинции Аньхой на востоке Китая выявили еще 23 случая», — пишет издание.
Медики предупреждают, что вирус передается через укусы клещей и от человека к человеку. Для кого-то заражение может стать смертельным. SFTS — не новый вирус. Еще 2011 году в Китае выявили его возбудитель.
Китайский вирусолог Шэн Цзифан, которая работаюет в больнице при Чжэцзянском университете, не исключила, что от человека к человеку этот вирус может передаваться через кровь или слизистую оболочку.
Медики призвали людей сохранять спокойствие и быть осторожными.