Китайские медики предупредили о новом опасном вирусе

«Более 37 человек в провинции Цзянсу на востоке Китая заразились вирусом SFTS в первой половине 2020 года. Позже в провинции Аньхой на востоке Китая выявили еще 23 случая», — пишет издание.

Медики предупреждают, что вирус передается через укусы клещей и от человека к человеку. Для кого-то заражение может стать смертельным. SFTS — не новый вирус. Еще 2011 году в Китае выявили его возбудитель.

Китайский вирусолог Шэн Цзифан, которая работаюет в больнице при Чжэцзянском университете, не исключила, что от человека к человеку этот вирус может передаваться через кровь или слизистую оболочку.

Медики призвали людей сохранять спокойствие и быть осторожными.