Китайские космонавты отправились на новую орбитальную станцию

Китай отправил трех космонавтов обживать модуль космической станции «Тяньхэ», которую запустили в апреле этого года. Об этом рассказала «Газета.ru».

Космонавтов, которые первыми поработают на новой орбитальной станции, зовут Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Двое из них уже имеют опыт, а для третьего это первый полет. Космонавты пробудут на станции до сентября, потом их сменит новая группа. За это время они дважды выйдут в космос для установки оборудования станции.

Комментарий о новой китайской станции дал научный журналист, эксперт в области космонавтики Игорь Лисов.

«У китайцев на станции вполне продуманная научная программа. Они пошли по американскому пути — заполняют отсеки станции специализированными научными стойками под конкретные направления исследований. Например, стойки для изучения процессов горения, или бесконтактной сварке в невесомости — это очень похоже на то, что было сделано для американского сегмента МКС. А также некоторыми универсальными стойками, куда можно пригласить сторонних исследователей, иностранных и китайских, чтобы они поставили свою аппаратуру. Это должно работать. Конкурс первый уже был проведен, там много народу из весьма экзотических стран, в том числе есть один российско-индийский проект», — рассказал специалист.