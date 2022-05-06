Ряд китайских компаний решили снизить объем поставок в Россию. Бизнес якобы испугался попасть под западные санкции, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На сокращение поставок пошли производитель компьютеров Lenovo и создатель смартфонов Xiaomi. Они не только опасаются санкций, но и испытывают давление со стороны поставщиков. Среди последних есть западные компании.

Экспорт из Китая в Россию, добавили авторы публикации, в марте снизился более чем на 40%, по сравнению с данными февраля. Поставки смартфонов, привели в статье официальные данные китайских властей, упали почти на две трети. Больше всего снизился показатель по базовым станциям — на 98%.

В середине марта СМИ писали о двукратном росте продаж смартфонов китайских брендов в РФ. Значительно вырос спрос на бренды Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme.