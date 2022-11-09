Китайские инвесторы «Мотор Сич» обвинили Украину в притеснениях и грабеже | 360°

Мир 09 ноября 2022, 10:00 Китайские инвесторы «Мотор Сич» обвинили Украину в притеснениях и грабеже Китайский инвестор «Мотор Сич» Beijing Skyrizon выступил против национализации предприятия РИА «Новости»

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Компания Beijing Skyrizon от имени китайских инвесторов выступила против национализации предприятия «Мотор Сич» на Украине и обвинила местные власти в разграблении активов КНР. Об этом сообщили «Известия».

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения Украины, касающегося <…> насильственной национализации ПАО „Мотор Сич“», — заявил представитель компании в соцсети WeChat.

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Beijing Skyrizon обвинил киевский режим в разграблении зарубежных активов Китая и введении необоснованных санкций. В компании заявили, что с 2020 года китайских инвесторов на Украине преследовали, мешали работать и беспричинно обвиняли. Несмотря на это, они сохранят контакты и попытаются восстановить свои права законным способом.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 6 ноября постановила забрать в собственность государства акции нескольких компаний, в том числе «Укрнафты», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗа». Незадолго до этого по обвинению в госизмене арестовали бизнесмена Вячеслава Богуслаева.