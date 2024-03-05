Мир 05 марта 2024, 13:39 Китайские госведомства проигнорировали запросы посла Украины на встречу Bloomberg: посла Украины Рябикина игнорируют в Китае Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Китайские государственные ведомства игнорируют посла Украины Павла Рябикина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Отмечается, что большинство запросов дипломата на встречи отклонили.

С момента прибытия в Пекин летом 2023 года Рябикину удалось добиться лишь нескольких встреч, хотя запросы он отправил «почти в 40 различных министерств и муниципалитетов».

Реклама

Автор материала добавил, что при этом посол России Игорь Моргулов, которого президент Владимир Путин назначил в сентябре 2022 года, назвал российско-китайские отношения «очень плодотворными» и рассказал журналистам, что его посольство организовало 27 визитов российских чиновников в Китай «на уровне федерального министра и выше».

Ранее, 2 марта, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй отправился в дипломатическое турне, целью которого стало урегулирование конфликта на Украине политическим путем. Дипломат посетит Россию, Украину, Германию, Францию, Польшу, штаб-квартиру Евросоюза.