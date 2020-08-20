В рейтинг лучших вошли РС-24 «Ярс», РС-28 «Сармат» и «Авангард». Последний ракетный комплекс из этого списка занимает лидирующую позицию, так как является первым гиперзвуковым оружием в мире. Это реактивный самолет, способный передвигаться горизонтально и вертикально.

РС-24 «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета стратегического назначения. Она развернута на сухопутных автомобилях РВСН. Ракетный комплекс способен развернуться к запуску в кратчайшее время в случае ЧС.

«Сармат» работает на жидком топливе, «Ярс» — на твердом. У этого ракетного комплекса высокая скорость полета.