Китайские дипломаты увидели в санкциях США нарушение международных норм

Санкции США в отношении китайских чиновников серьезно нарушают нормы, регулирующие международные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Таким образом он прокомментировал введенные Госдепартаментом ограничения. Его слова привел ТАСС.

«Свобода религии, свобода прессы и другие права китайского народа полностью защищены. Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них», — сказал дипломат.

Он также добавил, что Китай продолжит принимать «твердые и решительные меры» для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития.

В понедельник, 21 марта, госсекретарь США Этнотни Блинкен сообщил, что американская администрация введет санкции против ряда чиновников из Китая, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств. В частности, глава американской дипломатии обвинил Китай в преследовании уйгурских активистов, назвав политику КНР в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) «геноцидом и преступлением против человечности».

Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти США предупредили Китай о возможных последствиях в случае поддержки России. Он подчеркнул, что США «предельно четко» заявили Китаю о своем отношении к любой поддержке и любой помощи, которую он может оказать России для обхода введенных санкций.