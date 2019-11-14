Китайские демонстранты открыли протестную кампанию на PornHub

Полицейские Гонконга прыснули в беременную баллончиком и повалили ее на землю. Видео Подробнее

По информации издания, Twitter, Facebook и YouTube удаляют аккаунты и публикации с данными о демонстрациях, поэтому протестующие решили перейти на PornHub.

Китайский блогер Шу Чанг рассказала, что пользователи теперь загружают видеоролики на порносайт, потому что YouTube блокирует их. Протестующие подписывают публикации ключевыми словами. Одна из популярных фраз — «гонщики в Гонконге».

«YouTube не позволит нам загружать эти видео, поэтому у нас нет другого выхода, кроме как публиковать видео на PornHub», — заявила Шу Чанг.

Ранее полиция Гонконга применила силу против беременной женщины. Ей прыснули в лицо из перцового баллончика, скрутили и повалили на пол, чтобы надеть наручники.