Китайские чиновники опозорили людей, выходящих на улицу в пижамах. Они опубликовали их личные данные

Власти города Сучжоу провинции Аньхой опубликовали в местном мессенджере WеСhаt фотографии семи человек, которые ходили по улицам, магазинам и рынкам в домашней одежде. На фото, где четко видны лица горожан, также разместили их фамилии, удостоверения личности и идентификационные номера.

Такое своеобразное наказание немедленно вызвало волну критики. Должностным лицам Сучжоу пришлось извиниться за свои действия после того, как их обвинили в незаконном вторжении в частную жизнь граждан. Многие пожаловались и указали на то, что даже у преступников есть личная жизнь. При этом многие китайцы указали, что привыкли ходить по родному городу в пижамах.

По словам чиновников, они хотели «разоблачить нецивилизованное поведение» и «повысить моральный уровень граждан».

Китай на данный момент обладает огромной базой данных с персональной информацией, принадлежащей жителям и туристам. Она была создана с целью государственного надзора. Ее функционированию помогает искусственный интеллект. Эта система распознавания лиц была признана самой мощной в мире, она способна выявит одного человека из 1,5 миллиарда за три секунды.