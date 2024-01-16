Мир 16 января 2024, 12:01 Китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США Bloomberg: китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США Global Look Press

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Государственные банки КНР ужесточат ограничения для российских клиентов после того, как в США ввели вторичные санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По меньшей мере два банковских учреждения проверяют сделки с Россией. По данным агентства, они планируют разорвать сотрудничество с теми, кто попал в санкционные списки США, и прекратят оказывать финансовые услуги российскому ВПК.

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Кредиторы усилили проверки клиентов, обращая внимания на то, зарегистрированы ли их предприятия в России. Это также касается иностранцев, ведущих бизнес в РФ по поставкам товаров через третьи государства.

Президент США Джо Байден в конце 2023 года подписал указ, наделяющий Минфин правом вводить меры против зарубежных банков, если они проводят сделки с россиянами, находящимися в стоп-листе.

Турецкие СМИ ранее писали, что банкам страны нужно быть осторожными в проведении сделок с Россией. Поводом для беспокойства также послужил указ Байдена.