Китайские аналитики заявили, что США провоцируют РФ в Черном море

Аналитики китайского издания Sohu написали, что США провоцируют РФ в Черном море. По мнению журналистов, в последнее время действия американцев приняли явную антироссийскую окраску, написал сайт «Утро.ру».

«Соединенные Штаты разместили в Румынии несколько десятков ракетных установок M142 HIMARS», — говорится в статье.

Эксперты отметили, что это оружие можно ловко и незаметно перебрасывать в неожиданные для противника места. Дело в том, что оно устанавливается на маневренное колесное шасси. С этой установки можно запускать управляемые ракеты на расстояние до 70 километров и тактические боезаряды с еще большей дальностью.

Китайцы уверены, что это является угрозой для Крыма. Как считают специалисты, действия Штатов спровоцируют Россию на жесткие ответные меры.