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    05 августа 2021, 14:28

    Китайская вкусовщина. Жители КНР назвали «жесткой» едой любимые русские закуски

    Ольга Назаркина

    Популярные русские закуски вызвали противоречивые чувства у жителей Китая, хотя их кухня тоже отличается странными изыскам. По их мнению, некоторые блюда, которые едят россияне, — это жесткая еда мужественных людей.

    Китайская вкусовщина. Жители КНР назвали «жесткой» едой любимые русские закуски

    Некоторые продукты у китайских гурманов вызывали не шок, а зависть. Например, икра. В большей степени из-за ее дороговизны, сообщило издание Sina.

    «В глазах россиян это обычная закуска к выпивке. Такой подход не может не вызывать зависть», — признался автор материала.

    Если икра заставила китайцев скорее завидовать, то прелести сырокопченой или соленой сушеной рыбы они не поняли.

    «Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?» — задался вопросом журналист Sina.

    В антирейтинг попала селедка с картошкой. Сочетание их вкусов китайскому автору показалось тоже довольно странным. По его мнению, запах консервированной сельди в принципе невыносим. Что уж тут говорить о маринованной рыбе.

    Не забыл он и про соленые огурцы. К ним автор был более благосклонен. Эту закуску он посчитал на порядок лучше, чем сушеная рыба, селедка с картофелем.

    При этом в Китае очень любят российское мороженое и некоторые другие блюда, например, наваристые супы.