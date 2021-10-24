Китайская версия TikTok ввела 5-секундные паузы при просмотре роликов

Компания ByteDance запустила пятисекундные паузы при просмотре роликов в приложении Douyin, которое является китайской версией TikTok. Таким образом решили бороться с зависимостью пользователей, сообщило издание South China Morning Post.

Пользователи TikTok зачастую целыми часами не могут оторваться от экрана смартфона с бесконечным потоком роликов. Но приложение Douyin, которое является версией TikTok для китайского рынка и принадлежит той же компании, решило обуздать аддиктивное поведение пользователей в русле политики, проводимой властями КНР.

Теперь, когда пользователь проводит в приложении слишком много времени, Douyin будет выводить на экран один из шести коротких пятисекундных роликов, созданных в партнерстве с компанией Phoenix Legend. В этих роликах пользователям посоветуют отложить смартфон и лечь спать или напомнят, что завтра вставать на работу. Пропустить эти ролики будет нельзя.

Аудитория Douyin в Китае составляет более 600 миллионов активных пользователей в день. В прошлом месяце Douyin также представил свой самый строгий режим для детей в возрасте до 14 лет, который ограничивает время просмотра видео до 40 минут в день, с запретом пользоваться приложением с 22:00 до 06:00.