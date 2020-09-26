Китайская таможня обнаружила коронавирус на продуктах из России

Два судна с российскими продуктами не пустили в Китай из-за обнаруженного на них коронавируса. Ограничение на прием импортных деклараций продлится четыре недели.

«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного таможенного управления Китая.

Речь идет о двухсуднах — рыболовецком Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортном Crystal Africa. Начиная с 26 сентября они не смогут подавать импортные декларации в любые таможенные органы Китая. После четырех недель ограничений действие документов будет возобновлено.

Ранее стало известно, что в КНР за сутки обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом. Эти данные были опубликованы на 22 сентября. Уточняется, что все случаи привозные. В тот же день выздоровели 13 пациентов с диагнозом COVID-19.