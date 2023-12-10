Мир 10 декабря 2023, 08:44 Китайская ракета Zhuque-2 вывела на орбиту три космических спутника Китай запустил ракету, работающую на метане и жидком кислороде Китайский космодром Цзюцюань / РИА «Новости»

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Китай успешно осуществил запуск ракеты-носителя Zhuque 2 Y-3 с первым в мире кислородно-метановым двигателем. С ее помощью на орбиту Земли вывели три космических спутника. Об этом сообщила частная компания-разработчик LandSpace.

Двухступенчатую ракету запустили в 07:39 (02:39 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань, который находится на северо-западе Китая в пустыне Гоби.

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На орбиту выведены спутники HongHu, TianYi-33 и HongHu-2. Китайская сторона не раскрывает информацию о типах космических аппаратов и сферах, в которых их планируют применять.

Для Zhuque 2 Y-3 это уже третий запуск. В LandSpace подчеркивали, что ракета может выводить на солнечно-синхронную орбиту до 4 тонн полезной нагрузки.

Китай входит в клуб космических держав, в их число также входят, в частности Россия, США, Индия, Япония. В конце ноября в Минобороны РФ сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником для его вывода на орбиту. Старт состоялся на космодроме Плесецк.