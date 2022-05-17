Китайская газета предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они потеряют автономию в отношениях с Россией. В итоге обе страны окажутся перед дилеммой безопасности. Об этом написала китайская газета Global Times.

«Членство в НАТО приведет к тому, что Финляндия и Швеция, особенно первая, потеряют автономию в отношениях с Россией. Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять политику в отношении России, исходя из собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов», — сказано в материале.

Издание написало, что США используют украинский кризис в своих целях. Одна из них — возвращение контроля над Европой и подчинении ее своим глобальным интересам.

«Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях», — отметила газета.

В статье говорится, что Штаты используют Европу как пешку в рамках гегемонистской стратегии.

Правящая социал-демократическая партия Швеции 15 мая сообщила о решении подать заявку на членство в НАТО. Она отметила, что в случае одобрения ее заявки страна выступит против размещения военных баз и ядерного оружия на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление в Североатлантический альянс хорошо скажется на безопасности страны. Также в НАТО намерена вступить Финляндия, прения по этому вопросу продолжались в финском парламенте более 14 часов.